Man doodgeschoten na protesten extreemlinks en extreemrechts in Denver

In de Amerikaanse stad Denver is aan het einde van extreemlinkse en extreemrechtse protestacties een man doodgeschoten. Volgens de politie is de schutter een beveiliger, die niet bij de betogers hoorde. Een lokaal tv-station meldt dat de beveiliger door de zender was ingehuurd om journalisten te beschermen die verslag deden van de protesten.

De schietpartij was bij het Denver Art Museum en gebeurde op het moment dat de demonstraties ten einde liepen.

De politie zegt dat er een hevige woordenwisseling aan het schietincident voorafging. Waar deze over ging, is onduidelijk. Op foto's is te zien dat de beveiliger een vuurwapen vasthoudt terwijl de man pepperspray naar hem sproeit. Na de beschieting wordt de verdachte snel ingerekend door agenten.