Zeventien doden bij botsing tussen trein en bus in Thailand

Bij een botsing tussen een trein en een bus in Thailand zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen. Minstens dertig passagiers raakten gewond. Vermoedelijk loopt het aantal slachtoffers nog op.

Een touringcar met 65 passagiers reed rond 08.00 uur lokale tijd over een spoorwegovergang in Chachoengsao, zo'n 80 kilometer ten oosten van hoofdstad Bangkok. Daarop kwam een trein in botsing met de bus. Mogelijk speelde de slechte weersomstandigheden daarbij een rol.

"Het was aan het regenen, mogelijk heeft de bestuurder de trein niet gezien", zei de districtchef op de Thaise televisie. Alle gewonden zijn ondergebracht in twee ziekenhuizen. De politie zoekt uit wat er is gebeurd.

De buspassagiers waren op weg van de provincie Samut Prakan naar een boeddhistische tempel in Chachoengsao voor een ceremonie ter gelegenheid van het einde van de vastentijd.