Verkiezingsprogramma GroenLinks: een boom voor elke Nederlander, gratis kinderopvang

GroenLinks wil dat Nederland in 2030 60 procent minder CO2 en andere broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat partijleider Klaver in een online bijeenkomst heeft gepresenteerd. De partij gaat daarmee verder dan de Europese Commissie, die onlangs voor een reductie van 55 procent pleitte.

Het programma van GroenLinks draait voor een groot deel om het klimaat. De partij streeft naar een 'klimaatneutrale samenleving' in 2045. Er moet een klimaatfonds komen met 60 miljard euro, dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de bouw van betaalbare en duurzame woningen of voor het openbaar vervoer. Ook wil de partij 17 miljoen bomen planten, "voor elke Nederlander een".

Verder pleit GroenLinks voor kleinere klassen in het basisonderwijs en gratis schoolfruit. Er moeten burgerraden komen met door loting aangewezen mensen, om de inspraak in de democratische besluitvorming te vergroten. Mensen die te weinig verdienen om rond te komen, krijgen maandelijks een aanvullend bedrag. De stemgerechtigde leeftijd gaat wat GroenLinks betreft omlaag van 18 naar 16 jaar. En iedereen krijgt recht op vier dagen gratis kinderopvang.

'Startkapitaal voor jongeren'

Het meest opvallende onderdeel van het verkiezingsprogramma bracht de partij deze week al naar buiten: iedere 18-jarige in Nederland krijgt 10.000 euro. Dat geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderwijs of het opzetten van een eigen bedrijf. Het plan voor een 'startkapitaal voor jongeren' kost volgens GroenLinks zo'n 2,2 miljard euro per jaar. Om dat te betalen moet er een extra belastingheffing komen voor miljonairs.

GroenLinks presenteerde het concept-verkiezingsprogramma in een online event vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Er zijn nu drie partijen die bekend hebben gemaakt wat hun politieke agenda is: eerder deden D66 en de SP dat al. De PvdA komt aan het eind van deze maand met een concept-verkiezingsprogramma, maar heeft de belangrijkste punten al online staan.