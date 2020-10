Meerdere auto's vernield in woonwijk Tilburg, verdachte aangehouden

In een woonwijk in Tilburg zijn afgelopen nacht meerdere auto's vernield. Er werden onder meer spiegels van auto's getrapt. Een paar nachten eerder gebeurde dat ook al, ruim een kilometer verderop.

Er is een verdachte aangehouden voor de vernielingen van afgelopen nacht. Het gaat om een 36-jarige Tilburger, meldt Omroep Brabant. Vermoedelijk was hij ook betrokken bij de vernielingen eerder deze week.

Het is onduidelijk hoeveel auto's er in totaal beschadigd zijn. Maar vannacht werden er zeker acht vernield. De politie hoopt dat auto-eigenaren zich melden als er iets kapot is aan hun auto.