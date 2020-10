Politie vindt grote hoeveelheid crystal meth bij invallen

In een onderzoek naar de handel in en productie van synthetische drugs heeft de politie de afgelopen dagen invallen gedaan in bedrijfspanden door het hele land. Daarbij zijn volgens de politie duizenden kilo's en liters aan chemicaliën gevonden, net als een flinke hoeveelheid drugs. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

De politie Oost-Brabant kwam op het spoor van een voertuig waarmee mogelijk drugs werden vervoerd. Dat leidde naar een bedrijfspand in Kerkdriel in Gelderland. Dinsdagavond werd daar een inval gedaan.

In het pand lagen chemicaliën voor de productie van synthetische drugs en een grote hoeveelheid methamfetamine ('crystal meth') met een straatwaarde van enkele miljoenen euro's. De drugs zijn vernietigd.

Limburg, Groenekan, Almere

Het onderzoek in Kerkdriel bracht de politie bij een loods in Holtum in Limburg, waar diezelfde avond ook een inval werd gedaan. Daar vond de politie een compleet ingericht drugslab, een grote hoeveelheid chemicaliën en drugs. Het laboratorium was niet in bedrijf.

Agenten vielen ook binnen bij een garagebox in Groenekan, in Utrecht. Daar stonden jerrycans met duizenden liters chemicaliën en onder meer een grote kookketel die gebruikt wordt bij de productie van drugs.

De chemicaliën op de verschillende locaties waren volgens de politie afkomstig uit een bedrijfspand in Almere. Daar vonden rechercheurs zo'n acht liter methamfetamine-olie en een grote kookketel, en verder duizenden kilo's en liters grondstoffen voor drugs.

Burgemeester Weerwind van Almere heeft besloten het pand voor zes maanden te sluiten vanwege overtredingen van de Opiumwet.