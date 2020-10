'Niet prijs maar andere zaken belemmeren overstap naar biologische landbouw'

Biologische producten leveren boeren over het algemeen meer op dan 'reguliere' producten. Maar agrariërs stappen niet massaal over naar biologische landbouw, want de overstapkosten zijn hoog, er is minder vraag en de opbrengst per hectare is meestal lager.

Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek van Wageningen Economic Research (WR) naar de prijsontwikkeling van biologische producten in 2017 en 2018, in opdracht van het ministerie van Landbouw. De onderzoekers keken naar melk, uien, tomaten, witte kool/zuurkool, peren en varkensvlees.

Bij vijf van deze zes biologische producten is het produceren rendabel voor boeren en tuinders. Alleen biologische melkveehouders lijden gemiddeld genomen verlies, al geldt dat ook voor reguliere melkveehouders.

Consumentenprijzen

De winstmarge bij biologisch voedsel ligt meestal hoger dan bij regulier geproduceerde producten. Wel is het gemiddelde prijsverschil tussen deze producten sinds 2016 kleiner geworden, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onderling zijn er wel grote verschillen tussen de producten. Zo is biologische melk gemiddeld 15 procent duurder dan de niet-biologische variant, en is varkensvlees van de biologische boer 72 procent duurder dan het reguliere vlees.

Hogere aanloopkosten

Dat niet alle agrariërs overstappen van reguliere naar biologische landbouw heeft volgens de ACM dus te maken met verschillende onzekerheden. Zo is de opbrengst van biologisch produceren per hectare meestal lager en is er in binnen- en buitenland relatief weinig vraag naar de producten.

Ook is er onder boeren veel onzekerheid over de steeds veranderende kosten en productie-eisen. De ACM noemt als voorbeeld dat het een paar jaar duurt voordat een overgestapte boer zijn producten als biologisch mag verkopen, terwijl hij daarvoor al wel hogere kosten had.

Het ministerie wil de ontwikkelingen in de agrarische sector de komende jaren ook gaan bijhouden. Het rapport zal daarom jaarlijks worden gepubliceerd.