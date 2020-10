Winkeliers: schrappen koopzondag heeft averechts effect

Winkeliers willen niet dat de koopavonden en - zondagen worden geschrapt, zoals het kabinet mogelijk van plan is. Volgens INretail, de brancheorganisatie van non-foodwinkels, leidt de maatregel per saldo niet tot minder drukte op straat.

Gisteravond werd bekend dat het kabinet denkt aan de coronamaatregel om koopavonden en -zondagen te verbieden, zodat het rustiger wordt op straat. Maar het schrappen van extra koopmomenten leidt er volgens INretail toe dat het op andere momenten drukker wordt, terwijl spreiding van mensen de oplossing blijft voor veilig winkelen.

"De koopavond was al een tijdje aan slijtage onderhevig", zegt Paul te Grotenhuis van INretail. "Maar dat is geen reden om ermee te stoppen. Wij willen op vrijdag en zaterdag de winkeldagen juist langer maken. Daar zijn we sinds de zomer met dertien grote steden mee bezig. Het schrappen heeft juist een averechts effect."

Volgens openingstijden.nl hebben in Nederland 319 van de 355 gemeenten een koopavond en 323 van de 355 gemeenten een of meerdere keren per maand een koopzondag.

Pinbetalingen

Marktonderzoeksbureau Locatus heeft in verschillende grote steden sensoren opgehangen om de drukte op straat te meten. In zes grote steden gingen op zondag 10,8 procent van de wekelijkse bezoekers naar de winkelstraat. Op donderdagavond was dat 3,9 procent.

ING monitort pinbetalingen die in alle soorten winkels - dus ook in supermarkten - worden gedaan. Daaruit komt naar voren dat op zondag ongeveer 8 procent van de wekelijkse pinbetalingen worden gedaan. "Als je de winkels op zondag zou sluiten, betekent dat niet dat die 8 procent aankopen ineens niet meer gedaan wordt", zegt ING-econoom Marten van Garderen, "Sterker nog, het zal zeer waarschijnlijk naar een ander moment verschuiven."

Van Garderen geeft het voorbeeld van het kopen van een fiets. "Op zaterdag is men meestal druk met boodschappen doen en sporten, dus zondag is een fijne dag om in alle rust zoiets te kunnen kopen. Maar als dat op zondag niet mogelijk is, moet dat op een ander moment, want die fiets moet je toch kopen. Dus zal het waarschijnlijk op andere dagen weer drukker worden."