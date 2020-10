Nog drie aanhoudingen in onderzoek martelcontainer Wouwse Plantage

Het proces tegen de zes eerder aangehouden verdachten is vorige maand begonnen. Zij gaven aan dat de containers niet bedoeld waren om echt te gebruiken, maar voor de show waren. Het OM vindt de verklaring van de verdachten ongeloofwaardig en denkt dat er wel degelijk sprake was van een echt martelcomplex.

Politie en justitie hadden de verdachten al geruime tijd in het vizier. De activiteiten in de loods in Wouwse Plantage en ook in een loods in Rotterdam werden nauwlettend in de gaten gehouden. De vermoedelijke bende opereerde volgens het OM in teams, met ieder een eigen taak.

EncroChat

De politie kwam de zaak op het spoor door het kraken van de chatdienst EncroChat. Van 1 april tot begin juni las de politie mee met meer dan twintig miljoen berichten die criminelen elkaar stuurden.

Daardoor konden meerdere criminelen worden opgepakt, meerdere drugslaboratoria worden opgerold en kwam ook corruptie bij de politie aan het licht.