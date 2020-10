President Kirgizië kondigt noodtoestand in hoofdstad af

In Kirgizië heeft president Jeenbekov de noodtoestand afgekondigd in de hoofdstad Bisjkek. De noodtoestand gaat om 20.00 uur plaatselijke tijd in en geldt tot ten minste woensdag 21 oktober. Er zijn onder meer een avondklok en strenge veiligheidsmaatregelen van kracht.

Daarnaast heeft Jeenbekov militairen opdracht gegeven met hun voertuigen naar Bisjkek te komen en controleposten in te richten. Dit is om te voorkomen dat er gevechten uitbreken.

Oppositiegroepen bestormden eerder deze week het parlement, omdat de regering bij de verkiezingen van zondag zou hebben gefraudeerd. De kiescommissie verklaarde de verkiezingen ongeldig en tal van bestuurders stapten op of werden gedwongen te vertrekken.

Escalatie voorkomen

De elf oppositiepartijen werden het niet eens over de samenstelling van een nieuwe regering. Duizenden aanhangers van verschillende partijen gingen de straat op.

President Jeenbekov bleef wel in functie. Hij heeft gezegd dat hij bereid is af te treden zodra een nieuwe regering is benoemd.