Man moet 4 jaar de cel in voor vuurwerkaanslag Urk

Een man die in november vorig jaar een explosie veroorzaakte in een huis in Urk, moet vier jaar de gevangenis in. De 24-jarige man gooide samen met een ander vuurwerk naar binnen.

De ontploffing veroorzaakte een enorme ravage en blies onder meer de voordeur uit het kozijn. Ook bezweek een muur. De bewoners waren op het moment van de explosie thuis, maar raakten niet gewond.

Verkeerde huis

Twee weken geleden erkende de man dat ze het vuurwerk bij het verkeerde huis naar binnen hadden gegooid. Het eigenlijke doelwit was de woning van een echtpaar dat aan de politie had doorgegeven dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto lag.

De vader van het getroffen gezin maakte in de rechtszaal gebruik van zijn spreekrecht, meldt Omroep Flevoland. Hij zei dat de explosie veel impact heeft gehad.

"Ik heb nog steeds last om mij te concentreren op het werk. Ook mijn vrouw heeft veel stress en lichamelijke klachten. Ze heeft psychische hulp gezocht. De impact op ons leven is enorm. Mijn zoon heeft ADHD en de explosie heeft veel invloed op zijn schoolprestaties en gedrag. Mijn dochter is nog steeds erg bang bij onweer en heeft PTSS. Mijn hart als vader huilt als ik haar angst zie."

Tweede zaak in december

De 24-jarige man is veroordeeld voor het medeplegen van zware mishandeling en het veroorzaken van een ontploffing. De strafzaak van de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Urk, dient pas in december, omdat hij een aantal weken geleden van advocaat wisselde.