Gouverneur Michigan wijst naar Trump na verijdelen ontvoering

Afgelopen voorjaar stond Michigan in de top-3van zwaar getroffen Amerikaanse staten door het coronavirus. De lockdown die Whitmer invoerde leidde tot demonstraties in de hele staat. Op 15 april bestormden gewapende milities het staatsparlement dat op dat moment in zitting was. Ze waren het oneens met de coronamaatregelen die in hun ogen in strijd waren met de grondwet. Whitmer hield voet bij stuk en verlengde juist de noodtoestand.

Als reactie twitterde Trump destijds 'bevrijd Michigan', terwijl hij even daarvoor nog had gezegd dat de gouverneurs hun eigen beslissingen moeten nemen. Ze mochten van hem zelf bepalen wanneer en hoe de maatregelen werden verzacht.

Whitmer is een van de gouverneurs die met enige regelmaat stevige kritiek krijgen van Trump. Michigan is een belangrijke staat voor hem bij de presidentsverkiezingen in november. Vier jaar geleden won hij hier nipt van Hillary Clinton, maar in 2018 heroverden de Democraten de staat.