Ontruiming roemrucht kraakpand Berlijn begonnen

Liebig 34 is een "anarchistisch, queer feministisch woonproject" en een begrip in radicaal-linkse kringen. Er wonen alleen vrouwen of mensen die zich vrouw voelen. Het is ook een cultureel centrum en een opvanghuis voor transseksuelen die verstoten zijn of slachtoffer zijn van seksueel geweld. Zelf noemen ze het een toevluchtsoord voor mensen die "zich niet kunnen en willen aanpassen".

Het pand werd dertig jaar geleden, na de val van de Muur, gekraakt. Er was toen veel leegstand in de stad. Tien jaar geleden verkocht het stadsbestuur het pand aan een investeerder, die de bewoners eerst een gunstig pachtcontract van tien jaar gaf. Dat liep twee jaar geleden af. Sindsdien probeert hij de bewoners eruit te krijgen, want hij wil in het pand, dat in een geliefde wijk staat, appartementen bouwen.