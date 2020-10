ING: pinbetalingen kelderen weer door nieuwe coronamaatregelen

Door de nieuwe coronamaatregelen zijn consumenten opnieuw minder gaan betalen met hun pinpas, stelt ING na onderzoek. Het totale bedrag dat afgelopen maandag werd gepind lag 7 procent lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Een week eerder was dat nog 4 procent lager.

"De recent ingevoerde coronamaatregelen hebben duidelijk effect op de pinomzetten en het aantal transacties", concludeert Marten van Garderen, consumenteneconoom bij ING. De bank analyseert de data van alle betalingen met ING-pinpassen.

Horeca-omzet was goed tot half september

Met name de cafés en restaurants zagen hun pinomzet kelderen sinds 20 september. Op die dag werden de eerste regionale maatregelen genomen. Halverwege september lag de pinomzet van horecazaken juist hoger dan normaal, mede dankzij het warme weer. Maar inmiddels ligt de pinomzet weer 25 procent onder het normale bedrag.

Ook vakantieparken, sportclubs en pretparken hadden het afgelopen weken lastig. De pinomzet ligt daar inmiddels zelfs 35 procent lager dan normaal. Kledingwinkels zagen hun omzet dalen met een tiende.

Er zijn ook ondernemers die geen last lijken te hebben van de nieuwe maatregelen. Consumenten pinnen nog altijd meer in de bouwmarkten en woonwinkels. Ook de omzet van supermarkten is op peil gebleven.