Poetin nodigt ministers Armenië en Azerbeidzjan uit voor vredesoverleg

President Poetin heeft de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan later vandaag uitgenodigd op het Kremlin voor overleg over het oplaaiend geweld in de regio Nagorno-Karabach.

"De Russische president roept op de gevechten in Nagorno-Karabach op humanitaire gronden te staken, zodat dode lichamen en gevangenen uitgewisseld kunnen worden", staat in een verklaring van het Kremlin. Gisteravond sprak Poetin telefonisch al met de leiders van beide landen.

Het conflict draait om de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, dat door Armeniërs wordt bewoond en de facto zelfstandig wordt bestuurd, met steun van Armenië: