Nieuwe milieuprijs van prins William en David Attenborough

De actie is hard nodig volgens prins William. "Volgens experts zijn we op het punt beland dat er geen weg meer terug is", zegt hij bij het Britse Sky News. "We hebben tien jaar om onze planeet drastisch te herstellen."

De prijs is geïnspireerd op de Moonshot Challenge die de Amerikaanse president Kennedy in 1961 had bedacht om een man op de maan te krijgen.

Per 1 november kunnen er inzendingen worden ingestuurd. De eerste uitreiking staat in de herfst van 2021 gepland, in Londen.

Het geld in de prijzenpot komt onder meer van miljardairs als Paul Allen (Microsoft), Jack Ma (Alibaba), en zakenman Michael Bloomberg.

Onlangs begon de 94-jarige tv-bioloog Attenborough een account op Instagram waarmee hij volgers informeert over klimaatverandering. Dat account brak het record van snelste miljoen volgers ooit: namelijk in 4 uur en 44 minuten.