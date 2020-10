Politie in Frankrijk arresteert 61 kinderpornoverdachten

De Franse politie heeft bij een grootschalige actie tegen kinderporno 61 verdachten opgepakt, melden Franse media. De actie vond plaats van maandag tot en met vandaag. Vooral in en rond Parijs, Bordeaux, Orléans, Lille, Lyon en Straatsburg werden veel verdachten gearresteerd.

De verdachten zijn opgespoord met hulp van software van de FBI. Het gaat om mannen tussen 28 en 75 jaar oud die in de afgelopen maanden actief kinderporno hebben bekeken, zegt het centraal bureau voor het tegengaan van geweld tegen personen (OCRVP), dat belast was met de opsporing. Bij de operatie waren 220 agenten betrokken. Van de 61 verdachten zijn er vijftien al eerder in aanraking gekomen met justitie vanwege kinderporno.

176 terabyte

Vier arrestanten worden ook verdacht van verkrachting. Een 56-jarige man gaf toe zijn nu 14-jarige dochter te hebben misbruikt. Ook vonden de onderzoekers een video van een 37-jarige man die een 7-jarig meisje verkrachtte. Van een 39-jarige trainer die actief is bij twee voetbalclubs werden video's gevonden waarop hij minderjarigen misbruikt. Daarnaast maakte hij stiekem opnames in kleedkamers.

De politie nam bij de arrestaties honderden harde schijven, laptops en telefoons in beslag. Bij één van de verdachten werd een watergekoelde server aangetroffen met daarop 176 terabyte aan gedownloade bestanden. Er werd ook een imam van 50 aangehouden met meer dan 400 afbeeldingen met kinderporno in zijn bezit. Zijn verweer was dat hij de plaatjes uit nieuwsgierigheid had gedownload.