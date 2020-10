De Jonge: coronamaatregelen nu niet versoepelen

Coronawet te gehaast

De minister van Volksgezondheid zei in het debat ook dat het virus ons het komende half jaar tot een jaar nog wel in zijn greep zal houden. Hij erkende dat het kabinet in het begin te gehaast was met de coronawet en dat het meer tijd had moeten nemen om uitleg te geven over de bedoelingen.

Het kabinet veranderde het eerste ontwerp ingrijpend en de Kamer brengt daar ook nog eens veel wijzigingen op aan. Bij de aanpassingen gaat het onder meer over de zeggenschap van de Kamer over de coronamaatregelen en over het verlagen van de boete op overtreding van de regels.

