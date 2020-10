Machtsvacuüm in Kirgizië, grenzen met buurlanden gesloten

Kirgizië heeft de grens met zijn buurlanden gesloten. Grensbewakers hebben een lijst gekregen met namen van personen die het land niet mogen verlaten. Volgens het adjunct-hoofd van de nationale veiligheidsraad, Omoerbek Soevanaliëv, is dat nodig om de veiligheid te waarborgen nu het Centraal-Aziatische land in een machtsvacuüm verkeert.

Soevanaliëv zei ook dat veiligheidstroepen geen partij zullen kiezen en dat de politieke krachten de crisis door dialoog moeten oplossen en zich aan de wet moeten houden.

De situatie in het land is erg onduidelijk. Volgens persbureau Reuters leidt Soevanaliëv een comité dat in ieder geval tijdelijk de macht naar zich toe heeft getrokken nu er geen regering meer is.

Ontslag premier

De uitslag van de verkiezingen van zondag is ongeldig verklaard, omdat er door de zittende regering zou zijn gefraudeerd. Aanhangers van de oppositie bestormden na het bekend worden van de uitslag het parlement in Bisjkek.

De parlementsvoorzitter, de burgemeester van Bisjkek en een aantal gouverneurs traden af. Ook de premier zou ontslag hebben ingediend, maar de president heeft dit nog niet geaccepteerd.

Bemoeienis Kremlin

Rusland heeft een luchtmachtbasis in Kirgizië. Een woordvoerder van de Russische regering zegt dat er in de land chaos heerst en dat Rusland moet voorkomen dat het tot een volledige ineenstorting komt. Een verdrag zou Rusland daartoe verplichten.

De woordvoerder zei ook dat het hoofd van de Russische veiligheidsdienst FSB contact heeft gehad met Soevanaliëv, "de nieuwe veiligheidschef" in Kirgizië.

Oppositie verdeeld

De oppositie is er nog niet in geslaagd een nieuwe regering te vormen. De partijen werden het niet eens over de keuze van een nieuwe premier.

President Jeenbekov liet gisteren weten dat hij de crisis de baas wil worden en dat hij met "meerdere politieke krachten" in gesprek is. Ook zei hij dat de ontslagen en benoemingen van bestuurders aan de wettelijke eisen moeten voldoen.