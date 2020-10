Cellencomplex Groningen dicht na coronabesmettingen onder medewerkers

Een cellencomplex van de politie in Groningen is voorlopig gesloten nadat vier medewerkers positief zijn getest op het coronavirus. Ruim veertig personeelsleden van het Team Arrestantentaken zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan, meldt RTV Noord.

Een deel van hen wacht nog op de uitslag van de coronatest. De medewerkers die besmet zijn of in quarantaine moeten, werken niet allemaal in cellencomplex Hooghoudt. Maar door de uitval van tientallen mensen is er te weinig personeel om het complex open te houden. De arrestanten zijn gisteravond overgebracht naar andere locaties.

Volgens de politie werken alle medewerkers in cellencomplexen met de voorgeschreven beschermende middelen. Het contact met arrestanten is kortdurend en op afstand.