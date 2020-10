Rode Kruis krijgt steeds meer vragen over (thuis)quarantaine

Bij de speciale coronahulplijn van het Rode Kruis komen steeds meer vragen binnen van mensen die in (thuis)quarantaine zitten. Volgens de hulporganisatie hebben veel mensen vragen over wat wel en niet mag, anderen bellen omdat ze hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld de boodschappen.

Volgens het Rode Kruis zijn er mensen die tien dagen in quarantaine zitten, maar daar na een paar dagen wel klaar mee zijn omdat ze zich niet ziek voelen. Ook willen mensen weten wat ze moeten doen als de werkgever druk uitoefent om, ondanks de quarantaine, toch te komen werken.

"Op al deze vragen proberen wij een passend antwoord te geven of we verwijzen mensen door naar onze website met tips voor thuisquarantaine", zegt projectleider Faiza El Khayari.

Boodschappen of medicijnen

De hulplijn wordt ook gebeld door mensen die in quarantaine zitten en zeggen dat er niemand is die bijvoorbeeld boodschappen kan doen, of de medicijnen op kan halen. Vaak is er in de vorm van een buurvrouw of bezorgdienst een oplossing, zegt het Rode Kruis. Mocht dat echt niet lukken, dan zijn er vaak lokale vrijwilligers van de hulporganisatie die te hulp kunnen schieten.

"We hopen dat mensen ook op elkaar blijven letten. Een praatje op anderhalve meter afstand, een telefoontje of eens een boodschapje doen voor een ander is vaak maar een kleine moeite", zegt directeur Marieke van Schaik van de hulporganisatie. "Zeker ook in de donkere dagen die gaan komen, waar mensen in quarantaine en andere kwetsbare mensen soms niet meer hun huis uit durven of zich alleen voelen, hopen we dat mensen naar elkaar om blijven kijken."

De hulplijn van het Rode Kruis over het coronavirus is sinds de opening in maart ruim 24.000 keer gebeld. In het begin werd er vooral naar 070-4455888 gebeld voor vragen over het virus zelf en de maatregelen.