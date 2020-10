Schade door orkaan Delta op schiereiland in Mexico valt mee

Het schiereiland is een van de meest toeristische gebieden van het land. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 40.000 toeristen in het gebied, vanwege de coronapandemie een fractie van het normale aantal vakantiegangers. Langs de kust werden hotelgasten geëvacueerd en een paar duizend mensen schuilden in een opvanglocatie. Inmiddels zijn de meesten weer terug in hun hotel.

Delta nu naar Louisiana

Delta was al flink in kracht afgenomen voor hij in Mexico aan land kwam. Bij het passeren van de Kaaimaneilanden was het nog een orkaan uit de vierde categorie, de op een na hoogste classificatie. Bij aankomst in Mexico was de orkaan afgezwakt naar categorie twee.

Verwacht wordt dat Delta boven de Golf van Mexico weer aanzwelt en morgen aan land komt in de Amerikaanse staat Louisiana. Die regio is nog altijd aan het herstellen van de orkaan Laura in augustus. Duizenden inwoners verblijven in hotels omdat hun beschadigde huizen nog niet bewoonbaar zijn.