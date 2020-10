Vicepresidenten vannacht tegenover elkaar: waarom dit debat ertoe doet

Het eerste debat tussen president Trump en Joe Biden verliep vorige week zo chaotisch, dat kiezers in enquêtes aangaven er weinig inhoudelijk van te hebben opgestoken. Er veranderde in de dagen na het debat dan ook niet veel in de peilingen. De meeste mensen bleven in hun eigen kamp. Maar dat zou na een inhoudelijk debat vanavond wel eens kunnen veranderen.

Voorheen werd het vicepresidentschap vooral gezien als ceremonieel en de keuze voor een kandidaat gebeurde vaak op strategische gronden. Als een vicepresident uit een swing state komt, zou dat extra stemmen of zelfs de overwinning kunnen opleveren.

Beide presidentskandidaten hebben nu niet voor zo'n strategie gekozen; Trump en Biden hebben hun running mates op basis van culturele identiteit geselecteerd. Mike Pence moet de conservatieve religieuze kiezers aan Trump binden en Kamala Harris moet de diverse Democratische achterban aanspreken. Ze is de eerste gekleurde vrouw die zo dicht bij het hoogste ambt van het land kan komen. Daarmee schrijft ze, als ze vanavond het podium betreedt, ook meteen geschiedenis.

Veiligheidsmaatregelen

Voordat de beide kandidaten aantreden hebben beide campagneteams en de organisatoren van het debat hun handen vol gehad aan het vastleggen van de spelregels. Nadat Trump positief getest was op corona gingen alle alarmbellen af. De vraag was of dit debat nog wel door moest gaan, of vicepresident Pence niet in quarantaine moest en of het nodig was daarvoor naar de staat Utah af te reizen, waar het debat op een universiteit in Salt Lake City wordt gehouden. Pence en Harris wonen allebei in Washington, dus waarom zoveel risico nemen?