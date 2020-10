Rechter Kenia acht twee man schuldig aan aanslag winkelcentrum Nairobi

Zeven jaar na de aanslag op een winkelcentrum in de Keniase hoofdstad Nairobi zijn twee mannen schuldig bevonden voor hun aandeel in de terreurdaad, die aan 67 mensen het leven kostte. De rechter in Nairobi acht bewezen dat de twee Kenianen deelnamen aan de samenzwering waarbij de aanslag werd voorbereid. Ook hebben ze de moslim-extremisten die de aanslag pleegden en daarbij omkwamen, hulp geboden.

Een derde verdachte ging vrijuit wegens gebrek aan bewijs.

Vier dagen gegijzeld

In september 2013 bestormden vier militanten het luxueuze winkelcentrum Westgate, openden het vuur op bezoekers en winkelpersoneel en hielden honderden mensen vier dagen lang in gijzeling. De aanslagplegers waren geregeld in vuurgevechten verwikkeld met de veiligheidstroepen die het winkelcentrum hadden omsingeld.

Toen het leger eindelijk het centrum binnenging, troffen ze de lichamen van de vier daders aan. De aanslag werd opgeëist door de Somalische terroristische groepering Al-Shabaab.

Op 22 oktober bepaalt de rechter de straf van de twee Kenianen. Ze riskeren 20 jaar cel.