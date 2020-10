Politie liet Sluiskiltunnel onterecht afsluiten bij achtervolging

De politie in Zeeland heeft ten onrechte de Sluiskiltunnel laten afsluiten tijdens een achtervolging. Met de afsluiting had de politie andere automobilisten in gevaar kunnen brengen. Dat is de conclusie van intern onderzoek bij de politie.

De achtervolging was vrijdagavond. Een auto reed met hoge snelheid over de A58 bij Wouw. De bestuurder negeerde volgens Omroep Zeeland een stopteken en gooide enkele zakken met hennep uit het raam.

Agenten achtervolgden de auto door de Westerscheldetunnel richting de Sluiskiltunnel. Op verzoek van de politie liet een medewerker van de tunnel een slagboom zakken. Voor die slagboom stonden zes auto's te wachten.

Achtervolging gestaakt

De verdachte ontweek de zes auto's via de vluchtstrook en ramde de slagboom. De agenten kregen het commando de achtervolging te staken. De verdachte ontkwam en is nog voortvluchtig.

De zaak wordt door de politie intern hoog opgenomen. De politie mag volgens de eigen protocollen geen opstopping veroorzaken als andere verkeersdeelnemers betrokken kunnen raken.

Dodelijk ongeluk op de A2

Wat er mis kan gaan, bleek in 2011. De politie creëerde opzettelijk een file op de A2 bij Abcoude, om zo een auto te stoppen. De bestuurder van het voertuig had getankt zonder te betalen.

De politie zette alle rode kruizen op de matrixborden boven de weg aan. Maar in plaats van te stoppen, reed de voortvluchtige auto op de ontstane file in. De 35-jarige bestuurder van een stilstaande auto kwam om het leven.

Het OM concludeerde later dat het een onjuiste beslissing van de politie was om een file te creëren.