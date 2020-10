'Meer incidenten in ov door coronaregels, wekelijks 144 keer rond mondkapjes'

De openbaarvervoerbedrijven melden wekelijks gemiddeld 144 incidenten die te maken hebben met de mondkapjesplicht. Dat gaat dan om schelden, maar ook om spugen of een zware mishandeling, zegt de voorzitter van brancheorganisatie OV-NL Pedro Peters.

Gisteren werd in Amsterdam een 67-jarige buschauffeur gebeten, geschopt en geslagen door een passagier die weigerde een mondkapje op te zetten. De chauffeur verloor vier tanden en liep onder meer een hersenschudding op. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het is niet de eerste keer dat grof geweld is gebruikt na een discussie over een mondkapje, zegt Peters, maar hij benadrukt dat het incidenten zijn. "Als je kijkt naar het aantal reizigers is dit wel een uitzondering, maar we vinden het nog steeds veel te veel. Vorige week is op een andere plek in Nederland de chauffeur van een streekbus in elkaar geslagen. De tanden lagen uit zijn mond en hij ligt nog steeds in het ziekenhuis."

Wekelijks zo'n 275 boetes

Sinds de invoering van de plicht om in het openbaar vervoer een kapje te dragen is het aantal wekelijks gemelde mondkapincidenten vrijwel gelijk gebleven.

Wel is het zo dat het aantal incidenten door de coronaregels is toegenomen in vergelijking met vorig jaar, zegt Peters. "Zeker als je bedenkt dat het aantal reizigers door corona fors lager ligt."

"Twee soorten incidenten zijn toe te schrijven aan de coronaregels", zegt Peters. "Behalve mondkapjes is dat het aantal zwartrijders. Op alle bussen in Nederland moesten mensen aanvankelijk achterin instappen in plaats van voorin. Achterin is er geen sociale controle van de chauffeur en daardoor nam het aantal zwartrijders met zo'n 20 procent toe."