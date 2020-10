Poolse miljardenboete voor Gazprom vanwege Nord Stream 2-leiding

Aardgasbedrijf Gazprom heeft in Polen een boete van bijna 6,5 miljard euro gekregen vanwege de rol die het bedrijf speelt bij de aanleg van gaspijpleiding Nord Stream 2. Volgens de Poolse mededingingsautoriteit benadeelt het Russische staatsbedrijf met de aanleg Poolse consumenten en leidt het tot oneerlijke concurrentie.

De boete vertegenwoordigt 10 procent van de jaaromzet van Gazprom. Het is daarmee de hoogste boete die kon worden opgelegd door de Poolse autoriteiten. Gazprom zegt in beroep te gaan. Volgens het bedrijf zijn er geen regels overtreden.

Polen beboette voor in totaal zo'n 52 miljoen euro ook nog vijf andere bedrijven die meewerken aan het project, zoals Shell.

Internationale wrevel

Nord Stream 2 loopt over 1200 kilometer vanuit Rusland naar Duitsland, via de Oostzee. De aanleg van de gaspijpleiding leidt al langer tot internationale wrevel. Naast Polen is ook de VS groot tegenstander van het project. Volgens de landen worden Europese landen door de Nord Stream 2 afhankelijker van Russisch gas, waardoor Rusland meer invloed krijgt in Europa.

Nord Stream 2 is meer dan alleen een gaspijplijn. Een uitleg in vijf slides, die we eerder maakten: