Wetsvoorstel voor veelbesproken BIK is er, oppositie blijft kritisch

Als bedrijven in de coronacrisis blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines, bestelauto's of computersystemen, dan staat daar een korting op de loonheffing tegenover. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de uitwerking van deze veelbesproken Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op die uitwerking werd sinds Prinsjesdag gewacht. De regeling werd in de miljoenennota aangekondigd en kon direct op kritiek van de (linkse) oppositie rekenen. Die zien daarin een "cadeautje" voor het bedrijfsleven. Het kabinet bespaart het geld dat uitgegeven wordt aan de BIK doordat een belastingverlaging voor grote bedrijven per 1 januari 2021 niet doorgaat.

Het idee achter de regeling is dat bedrijven die twijfelen over een investering deze toch doen, in plaats van hem uit te stellen. Op korte termijn moet dat de toename van de werkloosheid remmen, hoewel de investering op zichzelf niet gericht op het creëren van banen hoeft te zijn. Op de langere termijn moeten investeringen het economisch herstel versnellen.

"Het levert banen op omdat als bedrijven investeren, ze iets kopen", zegt staatssecretaris Vijlbrief. "Neem het voorbeeld van een bestelbus. Dan moet die bestelbus gemaakt worden. Daar levert het banen op. En als er in die bestelbus rond wordt gereden, levert dat ook een baan op."

Doordat bedrijven de kosten mogen verrekenen met de loonheffing, komen ook bedrijven die geen winst maken ervoor in aanmerking. Staatssecretaris Vijlbrief verwacht dat 60 procent van het voordeel uit de BIK bij het midden- en kleinbedrijf terecht komt. In totaal is tot eind 2022 vier miljard euro beschikbaar.