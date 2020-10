Vader heeft spijt van binnenrijden school tijdens afscheidsmusical

"Ik zou willen dat ik het terug kon draaien, maar dat kan helaas niet." Dat zei Michel K. die in juli een basisschool in Grootebroek binnenreed op een tussentijdse zitting in de rechtszaal.

De 55-jarige vader van een leerling reed met zijn auto het schoolgebouw van 't Palet binnen, waar op dat moment een afscheidsmusical aan de gang was. Hij zou de school in zijn gereden, omdat hij boos was dat zijn zoon en diens beste vriendje in het nieuwe schooljaar niet meer bij elkaar in de klas zouden zitten.

Hij wist naar eigen zeggen niet dat er mensen aanwezig waren toen hij het pand binnenreed. "Ik was niet van plan om mensen te schaden. Ze hebben zich al die jaren heel goed ingezet voor m'n zoon. Ik heb ook helemaal niks tegen de juf", zei hij volgens NH Nieuws.