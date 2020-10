Stoffelijke resten van jarenlang vermiste Zeeuw gevonden in Frankrijk

In Frankrijk zijn de stoffelijke resten gevonden van de sinds 2004 vermiste Johannes Kwist uit Tholen. De Zeeuw vertrok destijds met een bedrijfsauto van zijn werk en keerde niet meer terug.

Dat de in Duinkerke gevonden resten van Kwist zijn, blijkt volgens de politie uit dna-onderzoek. Er is niets bekendgemaakt over de omstandigheden waarin zijn lichaam werd teruggevonden, meldt Omroep Zeeland.

De destijds 42-jarige Kwist werd sinds 4 juli 2004 vermist. Zijn auto werd al snel in de buurt van Lyon met een lekke band teruggevonden, maar van de Zeeuw ontbrak jarenlang ieder spoor.

Zijn vermissing werd gemeld aan Interpol, waardoor hij internationaal als vermist werd geregistreerd. Onlangs werd de Nederlandse politie door de Franse collega's over de dna-match geïnformeerd.