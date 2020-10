Podcast De Dag: hoe 10 jaar Instagram-filters ons zelfbeeld heeft veranderd

Instagram bestaat deze week 10 jaar. Wat begon als een platform om foto's er wat cooler uit te laten zien in een nostalgisch Polaroid-formaat en jaren zeventig kleuren is uitgegroeid tot een sociaal medium dat grote impact heeft op honderden miljoenen levens. In tien jaar tijd hebben we een heleboel foto's van koffie, yoghurt met granola en avocado's voorbij zien komen en hebben we de geboorte gezien van een mondiale selfie en filter-obsessie.

In podcast De Dag bespreekt psycholoog én influencer Najla Edriouch wat er achter ons obsessieve streven naar een vlekkeloze look schuilt en wat tien jaar Instagram heeft gedaan met ons zelfbeeld. "Op Instagram wordt het beloond om eruit te zien zoals de filters die je kiest."