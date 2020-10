Wekdienst 5/10: Mondkapjes op scholen • Corona-app besproken in Eerste Kamer

En dan nog even dit:

De Amerikaanse Proud Boys staan sinds afgelopen week volop in de belangstelling, nadat president Trump tijdens het debat met tegenkandidaat Biden zei: "Stand back and stand by" oftewel "houd jullie gedeisd en blijf paraat". De Proud Boys, een extreemrechtse beweging, reageerde enthousiast.

Als tegenreactie kapen homomannen op Twitter nu de hashtag #proudboys. De LGBTQ-beweging, die zich het woord 'pride' eigen heeft gemaakt, plaatst onder de hashtag foto's van gay-pride-bijeenkomsten en zoenende mannen. De online actie is een groot succes en een statement tegen de Proud Boys, die onder meer tegen immigratie zijn, voor de wapenwet en staan voor de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw.

Ook het Canadese leger plaatste een foto van twee zoenende mannen op Twitter: