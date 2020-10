Man ernstig gewond na aanval bij synagoge Hamburg

Bij een synagoge in Hamburg is vanmiddag een man aangevallen, vermoedelijk met een opvouwbare schep. Het slachtoffer is volgens Duitse media een Joodse student, die een keppeltje droeg.

De 26-jarige man stond vermoedelijk op het punt om het terrein van de synagoge op te gaan toen hij werd aangevallen. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht en niet in levensgevaar.

De vermoedelijke aanvaller is aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man in legertenue. Volgens persbureau DPA had hij in zijn broekzak een stuk papier met daarop een hakenkruis. De man, een Duitser met een Kazachstaanse achtergrond, zou erg verward zijn geweest

Loofhuttenfeest

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas spreekt van walgelijk antisemitisme. De politie zegt dat het motief achter de aanval wordt onderzocht.

De Joodse gemeenschap viert deze dagen het Loofhuttenfeest. De aanval doet volgens Duitse media denken aan de aanslag bij een synagoge in Halle, in oktober vorig jaar. Die dag werd Jom Kipoer gevierd, de belangrijkste joodse feestdag. Bij de aanslag kwamen twee mensen om het leven.