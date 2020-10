Rotterdammer toont vuurwapen op Facebook en wordt aangehouden

De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden die gisteravond in een livestream op Facebook een handvuurwapen liet zien aan zijn volgers. Ook was een schot te horen.

De politie keek mee en aan het begin van de nacht volgde een inval in de woning van de 37-jarige Rotterdammer, een bekende van de politie. Het vuurwapen is niet gevonden, wel twee kogelhulzen. De man is aangehouden op grond van het overtreden van de Wet wapens en munitie en ingesloten voor verhoor.

Tipgeld

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam betaalt voor tips over het bezit van vuurwapens. Dat kan oplopen tot 750 euro per tip, afhankelijk van het type wapen dat wordt aangetroffen. De regeling is vorig jaar in het leven geroepen als middel om het aantal vuurwapenincidenten omlaag te krijgen.

Het is niet bekend of de politie in dit geval een tip heeft gekregen.