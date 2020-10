Zeker twee doden door noodweer in Italië, velen geëvacueerd

In Italië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door noodweer. Zowel dat land als Frankrijk is getroffen door aardverschuivingen en overstromingen door de herfststorm Alex, die gepaard gaat met forse regenval. Zeker negen mensen worden nog vermist, onder wie twee brandweermensen.

De storm richtte op veel plekken grote schade aan, onder meer aan woningen, bruggen en wegen. De burgemeester van de Franse stad Nice spreekt van de ergste overstromingsramp in meer dan een eeuw. "De wegen en zeker 100 huizen zijn weggevaagd of deels verwoest", zei hij tegen Franse media.

De dodelijke slachtoffers vielen in Italië. Een brandweerman kwam daar om het leven toen een boom op hem terechtkwam. Een andere man kon zijn auto niet meer uit, toen het voertuig werd meegesleurd in de rivier. Ook hij overleefde het niet.

De hele dag evacuaties

Eerder op de dag waren ook nog zestien andere mensen vermist, waaronder een groep van Duitse wandelaars. Zij werden later in goede gezondheid gevonden door de autoriteiten. Er wordt nog gezocht naar een vermiste schaapsherder. Verder hebben de hulpdiensten de hele dag door mensen geëvacueerd uit gebieden die waren afgesloten van de buitenwereld.

De autoriteiten in de Italiaanse regio Piëmont rapporteerden 630 millimeter regen in 24 uur in de plaats Sambughetto, bij de grens met Zwitserland. Ter vergelijking: in Nederland viel vorig jaar gemiddeld 837 millimeter. De regionale gouverneur heeft de regering gevraagd de noodtoestand af te kondigen.

In Zwitserland leidde de zware regenval tot een overstroming van de snelweg A2, een belangrijke weg tussen Italië, Zwitserland en Duitsland.

Dam in Venetië werkt

Voor het eerst in jaren bleven de straten in Venetië tijdens hoogwater zo goed als droog, met dank aan een miljarden kostend stormvloedkeringssysteem. Afgelopen november stond het beroemde San Marcoplein nog onder water, maar daar was vandaag geen sprake van.

"Vandaag is alles droog. We hebben de zee gestopt", jubelde burgemeester Brugnaro van de stad. "Er zijn hier heel veel nare dingen gebeurd, maar nu is iets prachtigs gebeurd."