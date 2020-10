Regen bemoeilijkt jaarlijkse trekvogeltelling: 'Niet ideaal voor trekvogels'

Om een goed beeld te krijgen van de migratiestromen is dit weekend de jaarlijkse trekvogeltelling, de Euro Birdwatch. In heel Europa helpen duizenden vogelaars mee met het tellen van de trekvogels die in het najaar naar het zuiden vliegen.

In Nederland worden de vogels geteld op meer dan 160 telposten. Het regenachtige weer werkte vandaag niet echt mee. Ook in Zeewolde gooide het weer roet in het eten. "Als het regent zoeken de vogels een schuilplaats op. Net als wij", vertelt Jan Klop van de Vogelwerkgroep Oriolus aan Omroep Flevoland. Hij houdt zich al jaren bezig met het tellen en registreren van trekvogels.

"Omdat ze op zo'n grote schaal geteld worden kunnen wetenschappers bijvoorbeeld zien hoe trekgedrag van vogels verandert", vervolgt Klop. "En dat dan in relatie brengen tot bijvoorbeeld klimaatverandering of diversiteit. Maar dat is ons werk niet. Wij leveren gewoon het ruwe materiaal aan. Waarbij we heel veel lol hebben om dat bij elkaar te sprokkelen."

Trends in de vogelpopulatie

In Bergschenhoek staan zo'n vijftien vogelliefhebbers met capuchon op vogels te tellen. "De weersomstandigheden zijn niet erg gunstig. Het is best wel bewolkt en regenachtig, en dat is niet ideaal voor trekvogels", vertelt Chris van Rijswijk van de Natuur- en Vogelwacht Rotta aan Rijnmond. "Als het helder weer is, trekken ze massaal door. Als het zoals nu is, blijven ze op hun plek zitten en stellen ze de trek uit tot het beter weer is."

Omdat de vogels in heel Europa worden geteld, zijn trends te zien in de vogelpopulatie, vertelt Van Rijswijk. "Daardoor weten we dat het niet goed gaat met de spreeuw bijvoorbeeld, of met de wilde eend en de huismus."

In Friesland doet onder andere de vogelwacht Trynwâlden mee met de telling. Voorzitter Henk Minkes en natuurfotograaf Jappie Seinstra waren gisteren al begonnen. "We horen nu constant grauwe ganzen, dat past goed bij het weer", grapt Seinstra.

Volgens Minkes is de telling belangrijk om een goed beeld te krijgen van de vogelstand en de migratiestromen. Hij vindt het daarom ook jammer dat er in Friesland maar een paar vogelwachten meedoen. "Het zou heel leuk zijn als er meer wachten dit zouden willen doen", zegt hij tegen Omrop Fryslân. "Ik zou ze ook willen oproepen om mee te doen. Vooral in een tijd dat je niet bezig bent weidevogels te beschermen, dan heb je ook eens iets anders te doen."