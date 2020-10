Trouwfeest met 180 bezoekers beëindigd in Tilburg

De politie heeft gisteravond in Tilburg een bruiloft vroegtijdig beëindigd. Op het feest waren 180 gasten, volgens de aangescherpte coronaregels is dertig het maximum.

De gasten hebben geen boete gekregen en ook zijn er geen contactgegevens genoteerd. "Dat was onbegonnen werk", zei een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

De agenten kwamen rond 21.30 uur af op een melding van overlast en zagen door de deur dat er veel meer dan dertig mensen aanwezig waren. "De agenten zagen dat de coronamaatregelen binnen grof werden overschreden", zegt de woordvoerder.

Maatregelen

De gemeente moet nu bepalen of er maatregelen tegen de eigenaar van de feestzaal worden genomen. "We beraden ons op bestuursrechtelijke stappen. Ik kan op dit moment echter nog niks zeggen over de aard van eventuele maatregelen", zei een woordvoerder.