Veel Duitse dagjesmensen verwacht, maatregelen liggen klaar

Hoewel Duitsland voor bijna heel Nederland een negatief reisadvies heeft gegeven, verwachten grenssteden vandaag veel dagjesmensen uit Duitsland.

Alle provincies, behalve Zeeland en Limburg, zijn aangemerkt als risicogebied. Dat betekent dat niet-essentiële reizen naar de 'rode' provincies worden afgeraden en dat iedereen die de afgelopen twee weken in die provincies is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet doen.

In Roermond zien Duitsers die via de N280 Limburg binnenkomen borden staan met teksten als 'keer om'. Als het toch te druk wordt, dreigt Roermond verkeersmaatregelen te nemen die kunnen leiden tot lange files om zo Duitsers te ontmoedigen, schrijft 1Limburg.

Burgemeester Scholten van Venlo riep Duitsers eerder deze week al op weg te blijven uit Venlo en Roermond. Wordt het te druk dan kan Scholten winkelcentra, straten en parkeergarages sluiten in zijn stad.

'Wat kan er misgaan?'

Volgens RTV Oost lopen er vandaag op de markt in Enschede veel Duitsers rond. "Een negatief reisadvies voor Nederland? Geen idee, ik kijk geen tv", zegt Markus uit Dortmund. "Corona is overal, volgens mij is het hier veilig."

Burgemeester Van Veldhuizen van Enschede riep eerder deze week Duitsers op om niet naar Enschede te komen. Marktkoopman Peter van Mook merkt dat ondanks de ontmoedigingen de oosterburen Enschede blijven bezoeken. "Tot nu toe heb ik alleen nog maar Duitse klanten gehad", vertelt hij.

Hij begrijpt niet dat burgemeester Van Veldhuizen Duitsers opriep om weg te blijven. "Ik kan beter geen commentaar geven. Het is kopen in de buitenlucht, wat kan er dan mis gaan?"

Volgens de Koninklijke Marechaussee staan er dit weekend geen marechaussee bij de grenzen. Dat was in het voorjaar wel verschillende keren het geval. De marechaussee hield in april en mei Duitsers bij de grens tegen en probeerde hen uit het hoofd te praten om naar Nederland te komen vanwege het gevaar voor coronabesmettingen. Veel Duitsers trokken zich van dit advies niets aan en reden door.