De coronacrisis en de economie: hoe gaat het in landen om ons heen?

Om de economische klap van die lockdown zoveel mogelijk te verzachten, hebben overheden voor tientallen miljarden euro's aan steunpakketten uitgetrokken. "Elk land doet het net anders", zegt Colijn. "De maatregelen zijn niet precies hetzelfde en ook de periode waarin die pakketten aangeboden worden verschilt. Sommige landen kondigen een steunpakket voor een kwartaal aan, anderen voor een paar jaar. Dat maakt de vergelijking ingewikkeld."

De meeste landen hebben wel een maatregel die lijkt op onze NOW-regeling: de overheid betaalt een deel van de salarissen van werknemers bij bedrijven die het moeilijk hebben. Maar ook daartussen zijn verschillen. "In Nederland krijgen werknemers hetzelfde uitbetaald als voor de crisis, maar in Spanje krijgen werknemers maar 70 procent van hun oude salaris", zegt Wijffelaars.

Voor het economische herstel van een land maakt het uit hoe lang die steunpakketten gelden. "In Engeland wordt gesproken over een vervolg op het reddingspakket, maar dat wordt waarschijnlijk beperkter dan dat in Duitsland", zegt Colijn. "Dat maakt uit, want als je als bedrijf minder steun krijgt, dan wordt het ook minder aantrekkelijk om mensen in dienst te houden." In Nederland is het steunpakket verlengd tot juli volgend jaar.

Bekijk hier hoeveel mensen in dienst werden gehouden door de overheid, en hoe de werkloosheid is opgelopen in verschillende landen: