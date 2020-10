Wekdienst 3/10: 50Plus kiest lijsttrekker • Giro d'Italia van start

Goedemorgen! De uitgestelde Giro d'Italia gaat van start, 50Plus kiest een vervanger voor de vertrokken lijsttrekker Henk Krol, en Duitsland viert 30 jaar hereniging.

Het gaat in het hele land regenen; eerst in het zuiden, later in het noorden. In het zuiden breekt soms nog even de zon door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen meer zon, al vallen er ook dan een paar buien.