'Honderden betogers vast in Egypte na anti-regeringsdemonstraties'

In Egypte zijn de afgelopen weken honderden mensen opgepakt bij protesten tegen de regering van president Sisi. Mensenrechtenadvocaten en arrestanten hebben dat gezegd tegen persbureau AP en Amnesty International. Twee betogers zouden zijn omgekomen.

De afgelopen weken waren er in het hele land betogingen, hoofdzakelijk in kleinere plaatsen. De demonstranten richtten zich onder meer tegen de slechte leefomstandigheden op het platteland. Net als in andere landen heeft ook de economie in Egypte zwaar te lijden onder het coronavirus.

Traangas en hagel

Volgens Amnesty sloeg de oproerpolitie de protesten veelal hardhandig neer. Op beelden zou te zien zijn dat agenten traangas gebruiken en met hagel schieten op ongewapende betogers die wegrennen.

Een van de demonstranten kwam volgens Amnesty om het leven toen hij in een plaats ten zuiden van Caïro werd neergeschoten door veiligheidstroepen. Een ander zou zijn doodgeschoten in de zuidelijke stad Luxor.

Beschuldigd van terrorisme

Van de arrestanten zitten er nog zeker 496 vast, zegt de mensenrechtenorganisatie. Tegen het merendeel zijn terrorisme-gerelateerde aanklachten ingediend, volgens Amnesty een veelgebruikte manier om critici het zwijgen op te leggen.

Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken gaat tegenover persbureau AP niet in op de beschuldigingen over het harde neerslaan van de protesten. Wel werd eerder deze week bekendgemaakt dat er 68 kinderen waren vrijgelaten die waren opgepakt voor betrokkenheid bij "recente rellen".