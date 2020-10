Witte Huis: Trump uit voorzorg naar ziekenhuis

In verband met Trumps besmetting zijn al zijn campagnebijeenkomsten voor de presidentsverkiezingen uitgesteld of omgezet in online evenementen. Het Witte Huis heeft laten weten dat hij gewoon zal meedoen aan de verkiezingen op 3 november.

Trumps Democratische tegenstander Joe Biden is niet besmet. Hij is sinds het nieuws over Trump twee keer getest en beide tests vielen negatief uit. Ook Trumps vicepresident en running mate Mike Pence heeft het virus niet.

Volgens de Witte Huis-woordvoerder heeft Trump zijn presidentiële bevoegdheden niet overgedragen aan Pence. In de Amerikaanse grondwet is geregeld dat wanneer de president niet bij machte is de taken uit te voeren, de vicepresident dan het gezag overneemt.