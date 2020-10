Man vast voor fataal steekincident in Rozenburg

De politie heeft een man van 18 opgepakt vanwege betrokkenheid bij de dood van een tiener in het dorp Rozenburg, in de gemeente Rotterdam. Volgens Rijnmond werd de verdachte aangehouden in een vakantiepark in Oostvoorne.

Bij het incident kwam woensdag een jongen van 17 uit Rozenburg om het leven. Waarom hij werd neergestoken, is niet bekend. Na de steekpartij brak er paniek uit onder de omstanders.

De verdachte is een Vlaardinger. Zijn exacte rol wordt nog onderzocht. Volgens de politie zat hij woensdagavond met een onbekend aantal anderen in een zwarte Mercedes. Rechercheurs zijn nog op zoek naar de andere inzittenden.

Beelden van de nasleep van het incident: