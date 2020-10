26-jarige medewerker verzorgingstehuis aangehouden om zedenmisdrijf

In Vlaardingen is een medewerker van verzorgingstehuis Het Zonnehuis aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf. Het gaat om een 26-jarige man. Hij werd vorige week aangehouden en is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt het OM vandaag. De man blijft nog zeker twee weken vastzitten.

De verdachte werkte op een afdeling met zo'n twintig ouderen, onder wie dementerende bewoners. De Zonnehuisgroep Vlaardingen houdt er rekening mee dat er mogelijk meerdere zedenmisdrijven zijn gepleegd, maar justitie wil hier niets over kwijt. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek nog "in volle gang is".

Een woordvoerder van de instelling zegt dat nog niet precies duidelijk is hoeveel slachtoffers er zijn. Dit wordt komende week met de politie, hulpverleners en familieleden in kaart gebracht. De naasten van de bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht, evenals het personeel. Zij krijgen professionele hulp aangeboden.

De medewerker is per direct op non-actief gesteld.