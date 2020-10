In zomervakantie minder kinderen ontvoerd door een van de ouders

In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn 34 kinderen ontvoerd: 27 kinderen vanuit Nederland naar het buitenland en zeven kinderen vanuit het buitenland naar Nederland. Dat stelt het Centrum Internationale Kindontvoering (IKO). In de meeste gevallen gaat het om kinderen die door een van de ouders worden meegenomen, zonder toestemming van de andere ouder.

Het is het laagste aantal ontvoeringen in vijf jaar. In 2019 werden 207 kinderen vanuit of naar Nederland ontvoerd en in 2018 waren dit 221 kinderen.

"Mensen weten steeds beter dat je zonder toestemming van de andere ouder een kind niet mag meenemen", zegt directeur Coskun Çörüz in het NOS Radio 1 Journaal. "Bovendien zetten we steeds vaker mediation in als er sprake is van een vechtscheiding. En we hameren al jaren samen met de marechaussee op een kindformulier, waarin toestemming staat van de achtergebleven partner."

De meeste ontvoeringen vanuit Nederland waren naar Polen, België, Turkije en Spanje en Duitsland. Ouders gebruikten volgens het Centrum IKO de zomervakantie als excuus om naar het buitenland te gaan, om vervolgens niet meer terug te keren. Bovendien wilde het kind in enkele gevallen zelf niet meer terug naar Nederland na een vakantie bij de andere ouder in het buitenland.

Om kindontvoering te voorkomen, is het Centrum IKO al jaren bezig met bemiddelingstrajecten tussen ouders. "Mediation is lastig", zegt Çörüz. "We zien dat er gebrek is aan communicatie. En er is angst. In 74 procent van de gevallen zijn het moeders die het kind meenemen naar het buitenland. We merken dat als we crossborder-mediation toepassen, we de angst deels kunnen wegnemen. Vervolgens kun je afspraken maken, omdat de angel uit het conflict is", aldus Çörüz.

Het Centrum IKO stelt dat 50 procent van de ontvoerde kinderen terugkomt naar Nederland. "Soms pas jaren later", zegt Çörüz. "Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt." Want meestal zijn de ontvoerde kinderen onder de zes jaar en kunnen ze op latere leeftijd niet meer aarden in Nederland.

Corona

Het Centrum IKO noemt het "verrassend" dat ondanks de reisbeperkingen in verband met het coronavirus, er in de maanden maart, april en mei toch 17 kinderen zijn meegenomen naar een ander land. Veel landen waren toen in lockdown en de grenzen waren dicht. "Er ging geen enkel vliegtuig, maar toch zijn er toen kinderen ontvoerd naar Egypte en Japan. Dus corona houdt het niet tegen", aldus de directeur.

Sterker nog, het coronavirus en de maatregelen speelden in verschillende kinderontvoeringszaken zelfs een cruciale rol. In sommige gevallen werden reisbeperkingen gebruikt als argument om niet terug te kunnen keren vanuit het buitenland, stelt het Centrum IKO. Ook zou het coronavirus voor sommige ouders aanleiding zijn geweest om zonder toestemming met de kinderen naar het buitenland te vertrekken, omdat het daar veiliger zou zijn.