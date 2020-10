Kunstinstelling Witte de With in Rotterdam heet voortaan Melly

Kunstcentrum Witte de With heeft een nieuwe naam en gaat verder als Kunstinstituut Melly. Ruim drie maanden geleden was de naam al van de gevel gehaald, nadat die kort daarvoor was beklad door de actiegroep 'Helden van Nooit.'

De nieuwe naam komt van het kunstwerk genaamd 'Melly Shum Hates Her Job', dat permanent aan de gevel van het centrum zit. Melly - dat om de hoek boven het straatnaambordje van de Witte de Withstraat hangt - is voor het centrum de verbinding met de wijk. "De keuze voor Melly belooft dat de instelling verbonden wil zijn en een dialoog wil aangaan met de stad", zegt een lid van de adviescommissie aan de regionale omroep Rijnmond. De naam wordt officieel in gebruik genomen op 27 januari.

Al in 2017 werd besloten dat de naam Witte de With moest verdwijnen, omdat het niet meer past in het huidige tijdsbeeld. De With was zeevaarder voor onder meer de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).