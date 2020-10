Steeds meer kinderen wonen in samengesteld gezin

Het aantal kinderen jonger dan 18 jaar dat minstens één stiefouder, stiefbroer of -zus of halfbroer of -zus had, is in twintig jaar toegenomen met bijna 180.000. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek.

In 2017 ging het om 527.000 minderjarigen, 16 procent van alle minderjarigen. In 1997 was dat nog 10 procent, omgerekend 348.000.

Een op de drie kinderen in samengestelde gezinnen woont wel met beide biologische ouders, maar heeft ook halfbroers- of zussen. In twee op de drie gevallen zijn beide ouders niet meer bij elkaar. Die zijn vaak gescheiden. Maar het komt ook voor dat hun ouders nooit hebben samengewoond, of dat de moeder of de vader is overleden, zegt het CBS.

Ouders nog samen

Uit de cijfers blijkt ook dat van ruim 2,6 miljoen kinderen de juridische ouders in 2017 samen waren. Bij 727.000 kinderen was dat niet het geval, omgerekend 21 procent. Twintig jaar geleden ging het nog om 487.000 kinderen, 14 procent van de kinderen.