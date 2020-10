Rotterdam stopt 130 miljoen euro in energietransitie

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft ermee ingestemd om 130 miljoen euro in een fonds voor energietransitie te stoppen. Dat geld komt van de verkoop van aandelen in het energiebedrijf Eneco.

Rotterdam wil met het fonds de uitstoot van CO2 omlaag brengen, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van grondstoffen verminderen. Daarnaast hoopt de stad sneller uit de coronacrisis te komen door te investeren in energietransitie, schrijft Rijnmond.

30 miljoen euro is bestemd voor leningen aan particulieren en het midden- en kleinbedrijf, zodat mensen met een laag inkomen hun woning kunnen isoleren of zonnepanelen op hun dak kunnen aanleggen. De overige 100 miljoen euro is gereserveerd voor grote bedrijven om duurzame investeringen te doen in onder meer innovatieve recycling of grootschalige energieopslag.

"Met het energietransitiefonds zorgen we dat Rotterdammers sneller aan de slag kunnen met het verduurzamen van hun woning en bedrijven meer duurzame investeringen kunnen doen", zegt duurzaamheidswethouder Arno Bonte. "Met het fonds geven we niet alleen de energietransitie een flinke zet, maar zorgen we ook voor een impuls voor de economie en werkgelegenheid in deze moeilijke tijd",