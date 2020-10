DI-RECT winnaar 'corona-editie' 3FM Awards

Rockband DI-RECT heeft twee prijzen gewonnen bij de jaarlijkse 3FM Awards. In hun thuisbasis Den Haag kregen ze de awards voor Beste Track en Beste Livestream.

De toekenning van de muziekprijzen van de publieke jongerenzender verliep dit jaar anders vanwege de coronacrisis: niet met veel publiek bij Tivoli in Utrecht, maar met optredens op verschillende plaatsen in Nederland die live werden vertoond in een zo goed als leeg Patronaat in Haarlem.

Tijdens de show was er veel aandacht voor Nederlandse muziekinitiatieven tijdens de coronacrisis. Zo kreeg Typhoon in zijn woonplaats Zwolle de award voor Beste Muzikale Initiatief: De Tuin van 2020; concerten in de buitenlucht op voldoende afstand. Deze maand start er een wintereditie.

Schaal van Rigter

Eefje de Visser kreeg gisteravond al een award. Die werd uitgereikt in de talkshow De Vooravond op NPO1. De Visser kreeg de Schaal van Rigter - vernoemd naar de overleden 3FM-dj Wim Rigter - voor het meest gedraaide liedje van Nederlandse bodem. Haar nummer Oh was het vaakst te horen op 3FM.