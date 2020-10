Amsterdamse kademuur mogelijk ingestort door overbelasting en boten

Overbelasting, rakelings passerende schepen, waarschijnlijk zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor het instorten van een kademuur in de Amsterdamse binnenstad, een jaar geleden. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma in een brief aan de gemeenteraad. "Ook speelt mee dat de kade uit 1870 vrij licht ontworpen is."

De kade aan de Grimburgwal stortte een maand geleden gedeeltelijk in, een flink stuk verdween in het water. Volgens de wethouder was de kade door werkzaamheden op het terrein erachter mogelijk te zwaar belast en moesten schepen bij de kade een smalle bocht maken, wat heeft geleid tot schade aan het metselwerk en het opwoelen van de bodem.

De Universiteit van Amsterdam is eigenaar van de kade en laat een onderzoek uitvoeren naar de precieze oorzaak van het instorten, meldt AT5. "Ondertussen kijken we als gemeente met deskundigen en kennisinstellingen welke lessen we kunnen leren voor de rest van het areaal", schrijft Dijksma.

Situatie scherp in de gaten

De kade blijft naar verwachting nog langere tijd afgesloten, meldt NH Nieuws. In de dagen na de instorting hebben duikers de nabije kades onder water geïnspecteerd en de bodem van de gracht opgeschoond. Ook is het instabiele deel van de kade verwijderd. Langs de kade wordt een veiligheidsconstructie geplaatst.

Volgens de wethouder is er nu geen aanleiding voor verder ingrijpen. Maar de omliggende kademuren en bruggen worden wel vaker geïnspecteerd.