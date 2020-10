Journalisten gewond bij beschietingen Nagorno-Karabach

Bij beschietingen in de strijd om Nagorno-Karabach zijn vier journalisten gewond geraakt. Het gaat om twee Fransen en twee Armeniërs. Volgens Armenië waren ze het slachtoffer van Azerbeidzjaanse bombardementen.

De twee landen liggen al decennia overhoop over de macht in Nagorno-Karabach, een gebied in Azerbeidzjan waar voornamelijk Armeniërs wonen. Na enkele jaren van relatieve rust laaide de strijd zondag zonder duidelijke aanleiding op.

De landen beschuldigen elkaar van luchtaanvallen, ook in gebieden buiten Nagorno-Karabach. Bij de strijd zouden al meer dan honderd doden zijn gevallen, onder wie burgers.

Le Monde

De journalisten raakten vanochtend gewond bij beschietingen van de stad Martoeni. Twee van hen werken bij de Franse krant Le Monde. Over hun verwondingen is niets bekend. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. De Franse president Macron heeft gezegd dat er een vliegtuig klaarstaat om hen naar Frankrijk te brengen.

De kwestie baart ook andere landen zorgen. De VN-Veiligheidsraad riep de partijen deze week op om de strijd te staken en vandaag deden de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk datzelfde in een gezamenlijke verklaring.

Turkije boos

Op die houding is geërgerd gereageerd door Turkije, dat een bondgenoot is van Azerbeidzjan. "Het is onacceptabel dat de VS, Rusland en Frankrijk een staakt-het-vuren willen, terwijl ze het conflict al bijna dertig jaar negeren", zei president Erdogan voor het Turkse parlement.

Een wapenstilstand kan alleen worden bereikt als de "Armeense bezetters" zich terugtrekken uit Nagorno-Karabach, aldus Erdogan. Eerder zei de Turkse regering "al het nodige" te doen om Azerbeidzjan te helpen.

